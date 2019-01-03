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Компания Tesla заявила о рекордном производстве

Model 3 Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Model 3

экономика [ версия для печати ]

Американская компания Tesla заявила о рекордных показателях в производстве автомобилей. Так много машин, как было собрано в конце 2018 года, компания раньше не производила.

В последнем квартале прошлого года Tesla выпустила 86,55 тысячи автомобилей. Прежний рекорд оказался превышен на 8%, сообщает издание Quartz.

Издание отмечает, что большую часть автомобилей, собранных Tesla, составляет Model 3. 

Компания увеличила производство машин со 120 тысяч в 2017 году до 350 тысяч в 2018 году. Tesla заявила о прибыли в $312 млн по итогам третьего квартала.

Ранее News.ru сообщал, что Tesla показала самый быстрый электромобиль в мире. Внешний вид нового спорткара представлен в видеоролике. Готовящийся к выпуску автомобиль появится в 2020 году.


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