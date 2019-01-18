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Schlumberger отчиталась о чистой прибыли в 2018 году

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Крупнейшая сервисная компания по добыче нефти и газа американская Schlumberger отчиталась о прибыли за 2018 год. Годом ранее компания несла убытки.

Как следует из сообщения Schlumberger, по итогам 2018 года чистая прибыль достигла $2,138 млрд. Годом ранее компания понесла убытки в $1,505 млрд.

Рост выручки составил 8%, её совокупный объём — $32,815 млрд. Разводнённая прибыль на акцию составила $1,53 доллара против убытка в $1,08 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Schlumberger достигла $538 млн. Квартальная выручка компании составила 8,18 миллиарда долларов, незначительно увеличившись (на 0,01%) в годовом выражении.

Объём выручки от работ на территории Северной Америки снизился в четвёртом квартале на 12% по отношению к предыдущим трём месяцам. В то же время контракты в Европе, странах СНГ и Африке показали рост выручки на 1%. На Ближнем Востоке и в Азии выручка выросла на 2%, говорится в отчёте.

Американская нефтесервисная компания Schlumberger выиграла тендер «Роснефти» по интегрированному сервису с инженерным сопровождением бурения двух поисково-оценочных скважин на Восточно-Прибрежном участке шельфа острова Сахалин, писал ранее News.ru.


#отчет #прибыль #добыча
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