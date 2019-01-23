Компания Пригожина потребовала объяснений от Минюста США

https://news.ru/storage/news/44286112b1486280e571395d990113ff/8f4eac2d-ec22-4d11-8bd0-329f14d1dd3e_850.jpg Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Спецпрокурор США Роберт Мюллер считает российскую компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг» причастной к попыткам вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Компания Евгения Пригожина подала в суд ходатайство, требуя доказать, что против неё не ведётся выборочное преследование.

С этим документом ознакомился корреспондент ТАСС. Защита сравнивает дело «Конкорд менеджмент и консалтинг» с делом адвокатской фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которую власти США также обвиняли в нарушении американского закона об иностранных агентах из-за работы на украинское правительство. Но после заключения договора с Минюстом США обвинения этой фирме выдвинуты не были. Защита «Конкорд менеджмент и консалтинг» считает эти нарушения, по сути, одинаковыми и требует прокурора объяснить, почему российской компании не предложили заключить соглашение со следствием.

Ранее News.ru писал, что контракт на обслуживание президентского новогоднего приёма в этом году достался зарегистрированному в мае ООО «МСК». До этого четыре года протокольное мероприятие организовывала и обслуживала компания «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина. Как следует из размещённого на сайте госзакупок договора, стоимость этих услуг составляет 13,1 млн рублей.