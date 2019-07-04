https://static.news.ru/photo/55fdeda4-9ecc-11e9-a026-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Компания «Интергео», входящая в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири. Она просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Построить инфраструктуру необходимо на Ак-Сугском и Кингашском месторождениях. Соответствующее письмо премьеру Дмитрию Медведеву написал глава совета директоров ООО «УК „Интергео“» Александр Хлопонин, сообщает « Коммерсант ».

В его письме говорится, что реализация масштабного проекта потребует капитальных затрат в размере 193,2 млрд рублей, из которых 58,8 млрд рублей необходимо на строительство инфраструктуры.

По данным издания, премьер-министр поручил проработать вопрос, а в Минпромторге подтвердили планы выделить средства. По мнению экспертов, господдержка улучшит восприятие проекта инвесторами.

Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) появится в Туве. Его мощность по переработке руды должна составить 24 млн т, а Кингашский ГОК — в Красноярском крае. Предполагаемая мощностью — 20 млн т.

Ранее News.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) намерен привлечь новых партнёров из Китая для вложения в этот металлургический проект «Интергео». Месторождения «Кингаш» и «Ак-Суг» обладают запасами никеля, меди и других цветных металлов. В РФПИ уточнили, что общий объём инвестиций в проект и в строительство необходимой инфраструктуры составит свыше 178 млрд рублей.