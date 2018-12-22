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Компания из Италии поставила оборудование заводу вин в Крыму

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Итальянская компания Bertolaso в обход санкций продала оборудование заводу агрофирмы «Золотая Балка» в Севастополе. Выпускающее игристые вина предприятие получило машину для мойки, наполнения и закупоривания бутылок.

Представитель коммерческого отдела Bertolaso Лука Карасси отметил, что оборудование было доставлено в Россию два месяца назад. По его словам, в компании знали, что её товар предназначается для установки на предприятии в Крыму, сообщает «Радио Свобода».

«Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаём машинное оборудование разным клиентам, а где они его устанавливают — нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я заканчиваю разговор», — заявил Карасси.

В поставках оборудования этому заводу в Севастополе были замечены ещё три компании из Италии. В Gortani опровергли факт нарушения санкций, в Innotec и Robino&Galandrino от комментариев отказались.

Украинское посольство в Риме считает, что поставки оборудования в Крым нарушают европейское законодательство. Всем компаниям направлены запросы с просьбой объяснить возможное нарушение санкционного режима ЕС.

Ранее News.ru сообщал, что Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года после присоединения Крыма к России.


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