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Комитет ГД планирует совершенствовать финрынок

scully/imagebroker.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Комитет Государственной думы по финансовому рынку намерен в 2019 году работать над совершенствованием институтов в данной сфере. Речь идёт, в частности, о брокерских услугах, инвестициях и финансовых консультантах.

Одним из приоритетов работы в 2018 году было улучшение ситуации в интересах граждан на рынке микрофинансирования и страхования ОСАГО, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что Минюст зарегистрировал указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО. Изменения коснулись базовых тарифов, новых коэффициентов возраста и стажа, а также правил применения коэффициента за безаварийную езду.


#госдума #россия #рынок #финансы
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