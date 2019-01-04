Комитет ГД планирует совершенствовать финрынок

Комитет Государственной думы по финансовому рынку намерен в 2019 году работать над совершенствованием институтов в данной сфере. Речь идёт, в частности, о брокерских услугах, инвестициях и финансовых консультантах.
Одним из приоритетов работы в 2018 году было улучшение ситуации в интересах граждан на рынке микрофинансирования и страхования ОСАГО, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что Минюст зарегистрировал указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО. Изменения коснулись базовых тарифов, новых коэффициентов возраста и стажа, а также правил применения коэффициента за безаварийную езду.