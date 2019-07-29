https://static.news.ru/photo/bb968448-b1df-11e9-acc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Более 107 тысяч предприимчивых граждан зарегистрировались в приложении «Мой налог» в четырёх пилотных регионах, сообщили в Минфине РФ. Часть из них — бывшие индивидуальные предприниматели, посчитавшие новую систему более экономически выгодной.

По данным Федеральной налоговой службы, благодаря самозанятым за первое полугодие 2019 года в бюджет Калужской области поступило 3,453 млн рублей, в Татарстане — 16,6 млн, в Московской области — 41 млн. Объём поступлений по Москве в ведомстве не уточнили, однако известно, что в столице зарегистрировано больше всего самозанятых.

Власти считают, что проект реализуется успешно, и планируют распространить его действие на другие регионы. При этом в Совфеде отметили, что внесение соответствующих поправок должно сопровождаться качественными изменениями в эксперименте, которые будут основаны на анализе допущенных ошибок, передаёт « Парламентская газета ».

Ранее News.ru писал, что около 75 тысяч самозанятых граждан зарегистрировались в Москве с начала 2019 года. За этот период они пополнили городской бюджет более чем на 80 млн рублей.