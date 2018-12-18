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Количество карт «Мир» достигло исторического максимума

Александр Рюмин/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

Количество банковских карт, выпущенных на базе платёжной системы «Мир», впервые в истории превысило 50 млн штук. О росте количества «пластика» рассказывает генеральный директор Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор «Мира») Владимир Комлев.

«Уже более 50 миллионов карт [выпущено] на 1 декабря и к концу года цифра может быть 51, 52 или 53 миллиона», — рассказывает Комлев. 

Таким образом, на карты «Мир» уже приходится почти 20% всего российского рынка «пластика», констатирует глава НСПК. В частности, к началу декабря количество межбанковских операции по картам «Мир» достигло 143 млн, а с начала года — 1 млрд транзакций. Почти за два общее количество операций выросло в 147 раз. К середине 2020 года количество карт национальной платёжной системы достигнет минимум 65-70 млн, прогнозируют в НСПК. 

В I квартале 2019-го заработает система бесконтактной оплаты с мобильного телефона Mir Pay, добавляет Владимир Комлев.


#карты #платежи #платежнаясистема
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