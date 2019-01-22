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Количество ипотечных договоров в Москве выросло почти вдвое

АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Управление Росреестра по Москве в 2018 году зарегистрировало рекордное количество договоров ипотечного кредитования — более 90,6 тыс. В 2017 году их было 54,4 тыс.

При этом пик роста подобных сделок пришёлся на декабрь. В последний месяц года было зарегистрировано 9,4 тыс., что на 10% больше, чем в ноябре (8,5 тыс.).

Число сделок купли-продажи жилья в столице также увеличилось. В 2018 году столичный Росреестр зарегистрировал 156,4 тыс. прав по таким договорам — это в 1,3 раза больше, чем годом ранее.

В среднем по 2018 году на 10% были ниже и ипотечные ставки. Почти 60% сделок в новостройках и 50% на вторичном рынке совершались с помощью ипотеки.

Ранее News.ru писал о том, что более 280 объектов московской недвижимости общей площадью 31 тыс. кв. метров приобрели инвесторы в прошлом году через торги.


#москва #ипотека #росреестр
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