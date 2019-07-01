https://static.news.ru/photo/c5bdd9bc-9bd7-11e9-b697-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Число безработных в России за неделю по 26 июня сократилось на 1,3%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным ведомства , за отчётный период количество официально зарегистрированных безработных снизилось до 752,3 тысячи человек против 762,1 тысячи по состоянию на 18 июня.

Рост безработицы отмечался в восьми регионах РФ, при этом в 75 субъектах число безработных граждан снижалось, отмечают в министерстве.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Рост количества безработных отмечался в городе Севастополь, Чеченской Республике и Республике Ингушетия.

Как ранее писал News.ru, генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер назвал решения по улучшению труда, принятые на саммите «Большой двадцатки» в Осаке, «обнадёживающими». Речь шла про нововведения, которые должны привнести инклюзивность и гендерное равенство в трудовую сферу.