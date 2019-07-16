https://static.news.ru/photo/6f75a700-a7b8-11e9-9568-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Число безработных в России за неделю по 10 июля сократилось на 1%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным ведомства, за отчётный период количество официально зарегистрированных безработных снизилось до 732,06 тысячи человек против 739,09 тысячи по состоянию на 3 июля.

Рост безработицы отмечался в республиках Адыгея, Ингушетия, Астраханской, Курганской, Московской, Омской областях и в Пермском крае. В то же время в 76 субъектах РФ число безработных граждан снижалось, отмечают в министерстве.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. В городе Севастополь и Тюменской области число безработных не изменилось.

Как ранее писал News.ru, профессии водителя, продавца, охранника и технического переводчика через десять лет могут остаться в прошлом. Об этом заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.