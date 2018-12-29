Китайское молоко отправится в Россию

https://news.ru/storage/news/6a83600d6e38501fcd477c47060e8fe2/743a107a-33b9-4f4f-9c8e-5c56456ff85f_850.jpg Jia Minjie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РФ и КНР согласовали списки предприятий — экспортеров молочной продукции. Теперь жители России смогут попробовать сыры и молоко из Китая, а в Поднебесной познакомятся с аналогичными российскими товарами.

В утверждённых списках с каждой из сторон по десять производителей. Они опубликованы на сайте Главного таможенного управления КНР и Россельхознадзора.

«Таким образом, взаимные поставки молочной продукции, кроме сухого молока, возможны с сегодняшнего дня с аккредитованных сторонами предприятий», — сообщается на сайте российского регулятора.

Ранее News.ru писал о том, что торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин заявил, что репутация российских продуктов генерирует на них спрос в Китае. По его словам, потреблять российские продукты стало престижно. Это создаёт возможности для расширения поставок.