Китайская компания наладила поставки зерна из Приморья

https://news.ru/storage/news/c19ba83d37e03e2643c565014b4d1b4e/08591c6e-d0b9-4797-93e1-5f7beeab6d64_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в Китай. Первые 4 тыс. т. приморской кукурузы уже отправилось в провинцию Хэбэй.

«Компания неоднократно выражала заинтересованность в развитии торговли с Приморьем», — сообщили в администрации Приморского края.

В этом году компания COFCO открыла своё представительство во Владивостоке. Отправка сырья стала примером реализации договорённостей о сотрудничестве между главами России и Китая.

Ранее News.ru писал, что Россия и Китай изучают вопрос о целесообразности организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина на рынок КНР. Поставки могут осуществляться частью в форме сжиженного природного газа, а со временем возможна постройка трубопровода. Трубопроводный газ существенно дешевле сжиженного, однако проекты строительства трубопроводов могут реализовываться только на основе чётких договорённостей о долгосрочных поставках.