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Китайская компания наладила поставки зерна из Приморья

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов (COFCO) организовала поставки зерна из Приморья в Китай. Первые 4 тыс. т. приморской кукурузы уже отправилось в провинцию Хэбэй.

«Компания неоднократно выражала заинтересованность в развитии торговли с Приморьем», — сообщили в администрации Приморского края.

В этом году компания COFCO открыла своё представительство во Владивостоке. Отправка сырья стала примером реализации договорённостей о сотрудничестве между главами России и Китая.

Ранее News.ru писал, что Россия и Китай изучают вопрос о целесообразности организации поставок сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина на рынок КНР. Поставки могут осуществляться частью в форме сжиженного природного газа, а со временем возможна постройка трубопровода. Трубопроводный газ существенно дешевле сжиженного, однако проекты строительства трубопроводов могут реализовываться только на основе чётких договорённостей о долгосрочных поставках.


#китай #зерно #Приморье
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