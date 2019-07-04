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Минтруд обновил список запрещённых для женщин профессий. С 2021 года они смогут работать дальнобойщиками и трактористами, управлять электропоездами и нести службу на кораблях.

Перечень работ и должностей, прежде запрещённых для женщин в России, был утверждён президентом почти 20 лет назад. Он включал в себя 456 видов работ, сообщает РБК. Новый документ Минтруда предусматривает...