Китайская компания China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Company Ltd (NFC) и казахский производитель меди KAZ Minerals заключили сделку.
Китайская стороны получила долю в размере 19,4%, а Казахстан — инвестиции в объёме $70 млн. Полученные KAZ Minerals средства будут зарезервированы для разработки месторождения Коксай, сообщает
Как писал News.ru ранее, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) намерен привлечь новых партнёров из Китая для вложения в металлургический проект на базе горно-металлургической компании «Интергео».