Китай озвучил темпы роста ВВП

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Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%. ВВП страны превысил отметку в 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн).

Это соответствует официальному прогнозу, который давала Академия общественных наук КНР, объявлявшая, что ВВП страны в 2018 году составит именно 6,6%. Государственное статистическое управление КНР отмечает, что до 2017 года в стране наблюдалось постепенное замедление роста ВВП, сообщает ТАСС.

В докладе ведомства уточняется, что в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%. Затем он ежегодно снижался вплоть до 2016 года, когда достиг отметки в 6,7%. В 2017 году ВВП Китая впервые за последние годы повысился — до 6,8%.

Ранее News.ru сообщал, что Китай раскрыл секрет экономического чуда. Это сделал председатель КНР Си Цзиньпин, назвавший причину экономического прорыва Китая за последние годы. По его словам, главным было принятие исторического решения о проведении реформ и политики открытости для внешнего мира, так как национальная экономика 40 лет назад находилась на грани.