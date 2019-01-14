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Китай остаётся крупнейшим импортёром нефти в мире

Yao Bing/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В 2018 году Китай остался на первом месте в мире по объёму импорта нефти. Утратившие лидерство в 2017 году США вновь остались на второй позиции.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные главного таможенного управления КНР, импорт нефти в КНР в прошлом году обновил рекордные значения. Его совокупный объём увеличился за год на 10,1%, составив 461,9 млн тонн. Ежедневный показатель составлял 9,24 млн баррелей.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2018 года импорт нефти в Китай демонстрировал рост в 30% в годовом выражении. Месячный показатель составил 43,78 млн баррелей, то есть 10,31 млн баррелей в день. По данным агентства, среднесуточный показатель остаётся выше 10 млн баррелей уже второй месяц подряд — в ноябре он находился на отметке в 10,43 млн баррелей.

В то же время растёт и импорт газа в страну — он вырос почти на треть (+31,9%) по сравнению с 2017 годом, составив 90,39 млн тонн. В декабре импорт голубого топлива в КНР составил 9,23 млн тонн, увеличившись на 17% год к году. По объёмам импортируемого газа КНР также находится на первом месте в мире, сообщает агентство.

Как ранее писал News.ru, торговый оборот Китая и России увеличился в 2018 году на 27,1%. Такие данные озвучил официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь в ходе пресс-конференции.


#нефть #китай #импорт
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