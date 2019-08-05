https://static.news.ru/photo/62594cfc-b825-11e9-8888-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

Политикой односторонних действий и проявлением протекционизма назвал Китай решение США признать КНР страной, манипулирующей валютным курсом.

Данные действия могут крайне негативно повлиять на мировую экономику и финансы, говорится в заявлении Народного банка (ЦБ) Китая, которое цитирует РИА Новости .

Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора. Это непродуманная политика односторонних действий и проявление протекционизма, — указано в сообщении ЦБ КНР.

Регулятор также подчеркнул, что решение Вашингтона подрывает международные принципы.

Как ранее писал News.ru, Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой. Для устранения «несправедливого преимущества», полученного за счёт снижения курса юаня к доллару, будет подключён МВФ.