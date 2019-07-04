Власти Китая готовы отменить повышенные пошлины на американские товары в случае успешного разрешения торгово-экономических противоречий. Об этом заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.
Мы верим, что в сложившейся ситуации на принципах взаимной выгоды и равноправного взаимодействия нам удастся устранить взаимные разногласия и решить существующие проблемы, — только таким образом можно обеспечить обоюдное развитие в интересах Китая и Соединённых Штатов, а также всего мира, — сказал он.
Представитель Минкоммерции КНР также подчеркнул, что в случае достижения договорённостей все взаимные повышенные пошлины должны быть сняты.
Он также отметил, что группы переговорщиков США и Китая находятся в постоянном контакте.
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке прошла успешно. Благодаря ей намечены направления для проведения двусторонних переговоров на следующем этапе — это был позитивный сигнал для всего международного сообщества, заявил Гао Фэн.
Ранее издание
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли. Дополнительные пошлины на ввоз товаров из Китая вводиться пока не будут, но и старые никто не снимет, писал News.ru.