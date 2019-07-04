https://static.news.ru/photo/7b0ed572-9e40-11e9-a065-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Winfried Rothermel/imago stock&people/Global Look Press

Власти Китая готовы отменить повышенные пошлины на американские товары в случае успешного разрешения торгово-экономических противоречий. Об этом заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

Мы верим, что в сложившейся ситуации на принципах взаимной выгоды и равноправного взаимодействия нам удастся устранить взаимные разногласия и решить существующие проблемы, — только таким образом можно обеспечить обоюдное развитие в интересах Китая и Соединённых Штатов, а также всего мира, — сказал он.

Представитель Минкоммерции КНР также подчеркнул, что в случае достижения договорённостей все взаимные повышенные пошлины должны быть сняты.

Он также отметил, что группы переговорщиков США и Китая находятся в постоянном контакте.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке прошла успешно. Благодаря ей намечены направления для проведения двусторонних переговоров на следующем этапе — это был позитивный сигнал для всего международного сообщества, заявил Гао Фэн.

Ранее издание China Daily сообщило о том, что объём внешней торговли города Пекина с США снизился в январе–мае 2019 года на 32,6% в годовом выражении, до 72,33 млрд юаней ($10,52 млрд).

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли. Дополнительные пошлины на ввоз товаров из Китая вводиться пока не будут, но и старые никто не снимет, писал News.ru.