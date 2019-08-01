https://static.news.ru/photo/21caf0d4-b43b-11e9-9262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arief Priyono/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн сообщил, что в 2018 году из России импортировали 817 тысяч тонн соевых бобов. Он отметил, что Пекин заинтересован в наращивании взаимодействия с производителями бобовых из Центральной части РФ.

Гао подчеркнул, что китайская сторона осуществляет сотрудничество с Россией по поставкам сои главным образом через Дальний Восток.

Кроме того, министр сообщил, что Китай готов создать новые эффективные стимулы ради плодотворного развития торговых отношений с Москвой, в том числе в области сельского хозяйства. Он отметил, что в 2018 году объём китайско-российской торговли аграрной продукцией превысил исторический рекорд в $5,1 млрд, увеличившись на 28,2%, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что китайские власти во время 12-го раунда торгово-экономических консультаций с США подтвердили свою приверженность увеличению закупок американской сельскохозяйственной продукции. По данным Белого дома, стороны также обсудили вопрос передачи технологий и права на интеллектуальную собственность.