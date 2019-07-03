https://static.news.ru/photo/25cfb360-9d7d-11e9-b957-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Кипра планируют досрочное погашение российского кредита. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

О досрочном погашении заявил Кипр, мы по условиям межправсоглашения этот платёж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что вы теряете проценты будущих периодов, — сообщил он.

Кредит в размере 2,5 млрд евро был предоставлен Россией Кипру в 2011 году под 4,5% годовых и должен был быть погашен к июлю 2016 года. Однако во время финансового кризиса 2013 года заём был реструктурирован — погашение основного долга было перенесено на 2018-21 годы, а процентная ставка снижена до 2,5%.

По словам Сторчака, договорённости предусматривают возможность досрочного погашения кредита Кипром.

Этот платёж будет принят в конце августа — начале сентября, но дату окончательно не согласовали пока, — резюмировал замминистра финансов РФ.

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