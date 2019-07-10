https://static.news.ru/photo/3e17d558-a2f3-11e9-8331-fa163e074e61_1024.jpg Киностудия им. М. Горького в Москве Фото: Vladimir OKC/wikimedia.org

Киностудия имени Горького собирается выставить на продажу земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь в Подмосковье. Продажа непрофильных активов должна принести около 4 млрд рублей, которые киностудия планирует потратить на реконструкцию и создание «многопрофильного кинематографического центра».

Компания планирует продать три имущественных комплекса на севере и северо-востоке столицы, территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Петербурге и пионерского лагеря «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья, сообщает «Коммерсант».

Как писал News.ru, Министерство обороны РФ создаст собственную киностудию на территории парка «Патриот». Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, необходимо снимать кино про настоящее время, про тех, кто «противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм».