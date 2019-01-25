Киев нашёл для себя выгоду от «Северного потока — 2»

https://news.ru/storage/news/b6e5ac947b9f8bdb843345b70e5547f1/272bd065-3244-4713-8e82-df3736f86648_850.jpg Axel Schmidt/dpa/Global Look Press

Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

По её словам, главным фактором, из-за которого Москва в любом случае подпишет соглашение, является необходимость обеспечивать поставки голубого топлива до запуска газопровода «Северный поток — 2».

«До первого января 2020 года россияне всё равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой "Северный поток — 2". Им всё равно придётся каким-то образом транспортировать свой газ в Европу», — сказала Бойко в эфире онлайн-канала UMN.

Она добавила, что чем дольше россияне тянут, тем сложнее будут финальные переговоры, так как Киев не намерен идти на компромиссы по решению Стокгольмского арбитража.

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года. В компании «Нафтогаз» заявили о готовности снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд, но только в случае продления контракта после 2019 года. При этом Киев настаивает на заключении нового договора по европейским правилам.

Ранее News.ru писал о том, что член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главную цель Украины в переговорах по транзиту газа. По его мнению, Киев хочет получить гарантии прежних объёмов, а взамен предлагает «таскать» «Газпром» по судам и вести себя «как паразит».