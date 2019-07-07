https://static.news.ru/photo/51a59502-a059-11e9-b7ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается поставить себе в заслугу отказ от приобретения угля из-за границы по схеме «Роттердам+». Однако Киев по-прежнему закупает иностранное топливо, вместо того чтобы вкладывать средства в украинские предприятия.

В настоящее время Украина вынуждена оплачивать 10 млн тонн товарного угля, идущего из-за рубежа. Об этом депутат Верховной рады Евгений Мураев написал в своём Facebook .

Вот эта формула ущербна: когда власть согласна делать приятно даже угольщикам Пенсильвании, но на собственных шахтёров ей плевать. И на блокаду плевать, хотя при этом все прекрасно знают, откуда шёл «российский уголь», кто нагрел на этом руки, — говорится в сообщении нардепа.

Ранее News.ru сообщал, что премьер Украины Владимир Гройсман поручил Минэнерго разблокировать закупки угля у государственных шахт, чтобы решить вопрос выплаты задолженности по зарплате горняков. Кроме того, политик попросил аудиторов провести проверку формирования себестоимости угля на госшахтах.