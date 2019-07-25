https://static.news.ru/photo/003418f2-aef4-11e9-a5cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Украины рассматривают возможность с 2020 года получать газ из Катара через Трансбалканский газопровод, чтобы больше не обращаться за сырьём к России.

Каспийский газ через Танап и LNG-поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу, — написал директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

На днях катарское топливо впервые доставили в терминал сжиженного природного газа (LNG) в Греции на судне класса Q-Flex. По словам Макогона, основная проблема этого варианта состоит в том, чтобы договориться с Турцией о проходе LNG-танкеров через Босфор.

Как ранее писал News.ru, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году риски надёжности транзита российского газа через украинскую территорию выше, чем в 2018 году.