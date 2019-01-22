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Киев хочет заставить Москву содержать свой трубопровод

Jan Koller/CTK/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Председатель комитета Госдумы по вопросам энергетики Леонид Калашников заявил, что Киев политизирует вопрос газового транзита через Украину и хочет заставить Москву платить за свой трубопровод.

«Такое ощущение, что они нам хотят сбагрить эту ненужную после достройки „Северного потока — 2“ кучу металлолома — трубопровод, чтоб сказать, а теперь, русские, содержите это, чтоб украинцам и украинским властям жилось лучше, но с какого перепугу?!» — сказал Калашников в эфире Ольге Скабеевой.

Он напомнил, что «Газпром» предлагал Украине оформить совместное владение трубопроводом, однако Киев отказался от этого предложения, а теперь обвиняет во всём Россию, пишет Nation News.

Как ранее писал News.ru, введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» усилит положение России в сфере поставок газа в Европу.

По словам исполнительного директора группы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Северный поток — 2» позволит России отказаться от транзита газа через Украину. Это сильно ослабит позиции Украины в случае каких-либо переговоров.


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