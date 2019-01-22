Киев хочет заставить Москву содержать свой трубопровод

https://news.ru/storage/news/f0ea2eb5834a067a6a9a27764d687a84/a9424a46-3262-4a3f-b05b-e252c0bdc9d1_850.jpg Jan Koller/CTK/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по вопросам энергетики Леонид Калашников заявил, что Киев политизирует вопрос газового транзита через Украину и хочет заставить Москву платить за свой трубопровод.

«Такое ощущение, что они нам хотят сбагрить эту ненужную после достройки „Северного потока — 2“ кучу металлолома — трубопровод, чтоб сказать, а теперь, русские, содержите это, чтоб украинцам и украинским властям жилось лучше, но с какого перепугу?!» — сказал Калашников в эфире Ольге Скабеевой.

Он напомнил, что «Газпром» предлагал Украине оформить совместное владение трубопроводом, однако Киев отказался от этого предложения, а теперь обвиняет во всём Россию, пишет Nation News.

Как ранее писал News.ru, введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» усилит положение России в сфере поставок газа в Европу.

По словам исполнительного директора группы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, «Северный поток — 2» позволит России отказаться от транзита газа через Украину. Это сильно ослабит позиции Украины в случае каких-либо переговоров.