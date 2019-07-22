https://static.news.ru/photo/fc201d9e-ac76-11e9-85a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

Завершено вытеснение технологической нефти с территории Российской Федерации на территорию Казахстана. Работы были проведены сотрудниками «Транснефти» и «КазТрансОйла».

Топливо, находившееся в магистральном нефтепроводе Омск — Павлодар, принадлежало АО «КазТрансОйл».

Завершены работы по возврату 141,728 тысячи тонн технологической нефти, — говорится в пресс-релизе «КазТрансОйла».

19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals. Компания «Белнефтехим» отметила, что поступающая к ней нефть отличается повышенным содержанием хлорорганических соединений. После этого Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. По делу о загрязнении трубопровода арестованы четверо, ещё троих разыскивают.

Как писал News.ru, заместитель главы Министерства энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев сообщил, что Нур-Султан планирует урегулировать вопрос ущерба от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» на уровне компаний «КазТрансОйл» и «Транснефть».