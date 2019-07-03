https://static.news.ru/photo/9585da54-9d96-11e9-aaf4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Лишь четверть граждан РФ уделяет внимание контролю своих доходов и расходов. Такие данные следуют из исследования, которое представила платёжная система «Мир» .

При этом 63% респондентов заявили о том, что пытаются контролировать свой бюджет, но нередко выходят за его месячные пределы. В то же время почти 10% опрошенных не заботятся о своих финансах вовсе.

Среди тех, кто предпочитает безналичную форму расчётов, оказалось больше граждан, занимающихся финансовым планированием. Таких насчитали 28% против 11% среди тех, кто пользуется наличными.

Чаще всего контролированием бюджета занимаются люди старше 45 лет, а реже всего — респонденты в возрасте от 18 до 25 лет.

При этом популярность финансового планирования зависит от числа жителей в населённом пункте респондентов, чаще всего к нему прибегают в Москве и городах-миллионниках.

Данные опроса, проведённого среди россиянок, показали, что менее чем у половины семей есть совместные финансы. Пары в России постепенно отказываются от общего бюджета, писал News.ru.