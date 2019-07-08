Лишь каждый десятый житель России оплачивает штрафы ГИБДД с пятидесятипроцентной скидкой, то есть не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении. При этом средний срок оплаты составляет 191 день, подсчитали специально для News.ru в банке «Русский Стандарт», сопоставимые данные предоставили и другие кредитные организации. Гражданам на фоне снижения их расходов сложно высвобождать деньги для оплаты штрафов, поэтому средний срок платежа и превышает полгода, поясняют эксперты.

Возможностью сэкономить деньги и оплатить штрафы ГИБДД с законной скидкой 50% в первом полугодии 2019-го воспользовались 11,9% автовладельцев, они погашали долги в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении. Самыми рачительными оказались мужчины — воспользоваться госскидкой успели 77,51% представителей сильного пола и лишь 22,49% женщин. Такие данные содержатся в исследовании банка «Русский Стандарт», подготовленном по запросу News.ru.

Жители Липецка в первой половине этого года были самыми экономными среди всех россиян — они быстрее всех оплачивали штрафы ГИБДД со скидкой, успевая устранять задолженность в течение 10 дней после получения постановления. На втором и третьем местах — жители Долгопрудного (19 дней) и Астрахани (28 дней). В среднем же по России «скорость» оплаты штрафов ГИБДД составила 191 день, подсчитали в кредитной организации.

Чаще всего оплачивать штрафы приходится автолюбителям из крупных городов и регионов: Москвы, Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга и Чувашии.

По данным банка, за полгода средняя сумма штрафа ГИБДД составила 693 рубля.

Сергей Лантюхов/News.ru

Основным фактором, который определяет достаточно большую длительность срока оплаты штрафа, является то, что населению достаточно сложно быстро высвободить объём денежных средств, необходимый для этого шага, рассуждает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

В условиях продолжающегося снижения благосостояния населения незапланированные затраты воспринимаются гражданами весьма болезненно, — поясняет эксперт.

Такое положение вещей может приводить к ситуации, когда люди накапливают штрафы, а подготовка к непосредственно оплате ведётся на протяжении нескольких месяцев, полагает аналитик.

Не столь высокая доля автовладельцев, которые смогли воспользоваться скидкой по оплате штрафов, в некоторой степени может определяться и тем фактом, что не все правонарушения подпадают под действие такой льготы, добавляет Дейнека, в частности речь о тяжёлых нарушениях правил дорожного движения.

В перспективе ситуация со сроками оплаты штрафов и использованием госскидки будет улучшаться, полагают эксперты, опрошенные News.ru, так как будет повышаться дорожная дисциплина россиян — люди будут стараться избегать серьёзных правонарушений, рассчитывая получить скидку по оплате штрафа и тем самым — сэкономить.

Кроме того, оперативности оплаты будет способствовать и усиление процессов диджитализации в этой сфере.