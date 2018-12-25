Католическое Рождество успокоило рубль

https://news.ru/storage/news/256ec641c98e8bc8ac67ba07b34200c9/8edd9f1d-883c-401a-9ae8-391369f26658_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российская валюта торгуется во вторник достаточно тихо и спокойно, несмотря на падение нефтяных котировок днём ранее, отмечает старший аналитик агентства «Альпари» Анна Бодрова.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 16:10 мск доллар подорожал на 27 копеек, составив 68,8525 рубля, а европейская валюта выросла на 22,5 копейки и равнялась 78,3975 рубля.

Как отмечает эксперт, до сих пор нет данных по завтрашнему аукциону Минфина по размещению ОФЗ. Это единственная информация, которая могла бы хоть как-то повлиять на рынок в условиях новостного вакуума, считает эксперт. Аукционы, проходившие на прошлой неделе, результатами не впечатлили, напоминает Бодрова.

Площадки сырьевых рынков сегодня закрыты по случаю католического Рождества, торги понедельника завершились обвалом нефтяных котировок — в Лондоне стоимость Brent упала на $3,35, до $50,47 за баррель, а в Нью-Йорке баррель WTI потерял $3,06, снизившись в цене до $42,53 за «бочку». По мнению эксперта, цены на нефть снижаются по целому ряду причин — это и результаты декабрьского заседания ФРС США, и ожидания по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов, и данные по численности нефтяных буровых в Америке.

Для российской валюты провал цен на нефть является негативным фактором, считает Бодрова. Надеяться на положительный эффект налогового периода и внутренний спрос на рубли не стоит: рынок придёт в движение, как только закончится Рождество, отмечает она.