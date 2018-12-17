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Катар купил долю в месторождении нефти в Мексике

l17/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Государственная нефтегазовая компания Катара Qatar Petroleum (QP) приобрела долю в 35% в трёх морских месторождениях нефти в Мексиканском заливе. Соответствующее соглашение было подписано с итальянской компанией Eni.

Как заявил министр Катара по вопросам энергетики и президент QP Саад бен Шрида аль-Кааби, в компании рады соглашению с таким крупным участником рынка и рассчитывают, что оно станет очередным шагом по расширению присутствия компании в Мексике и развитию её международного охвата.

QP будет участвовать в нефтедобыче на трёх месторождениях в южной части Мексиканского залива — Амока, Мизтон и Текоалли. Начать добычу планируется в середине 2019 года, а к 2021 году совокупный объём добычи планируется довести до 90 тыс. баррелей в сутки.

Данное соглашение катарской компании уже второе в Мексике. В последние годы QP расширяет своё присутствие в различных регионах мира.

Как ранее сообщал News.ru, не менее $20 млрд инвестиций получат США от катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа в Соединённых Штатах.


#МЕКСИКА #Катар #нефтедобыча #месторождение
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