Кардинальные изменения в ОСАГО ждут россиян

https://news.ru/storage/news/b8a459bf5db07b02b5eac5e93558fa39/eac329f6-857b-4f8c-ad9a-f22017fd0148_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Территориальный коэффициент и коэффициент мощности могут быть отменены в ближайшие два года в полисе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом сообщил глава управления ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

«Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», — цитирует эксперта URA.RU.

Представитель регулятора отметил, что житель посёлка в Свердловской области платит за полис ОСАГО 3600 рублей, а жителю Зауралья автогражданка обходится в 2000 рублей.

«Страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном посёлке, качество дорог и многое другое», — подчеркнул специалист.

Коэффициент мощности могут отменить в 2021 году, после чего страховщики будут иметь право увеличивать тариф не более, чем на 40%.

Как писал ранее News.ru, Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО с 9 января 2019 года. Изменения коснулись базовых тарифов, новых коэффициентов возраста и стажа, а также правил применения коэффициента за безаварийную езду. Нововведения расширяют тарифный коридор на 20% вверх и вниз от ставок базового тарифа.