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Калининград полностью обеспечат энергией в 2020 году

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод в этом году третьей, а в 2020 году четвёртой электростанций в Калининградской области полностью обеспечит потребности региона в электроэнергии.

«Уже введены в действие две электростанции, третья уже готова к вводу в первом квартале, и четвертая будет введена в 2020-м», — сказал Путин на церемонии запуска регазификационной установки в Калининградской области.

Таким образом в Калининграде будет создано 970 МВт дополнительной мощности.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.


#электричество #Калининградскаяобласть
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