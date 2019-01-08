Калининград полностью обеспечат энергией в 2020 году

https://news.ru/storage/news/79338143f09988f7fdb2c0ccb2a9fe07/97ff6370-fd54-459c-a920-ff34420a4591_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ввод в этом году третьей, а в 2020 году четвёртой электростанций в Калининградской области полностью обеспечит потребности региона в электроэнергии.

«Уже введены в действие две электростанции, третья уже готова к вводу в первом квартале, и четвертая будет введена в 2020-м», — сказал Путин на церемонии запуска регазификационной установки в Калининградской области.

Таким образом в Калининграде будет создано 970 МВт дополнительной мощности.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде. Данный альтернативный вариант газоснабжения Калининградской области позволит повысить энергетическую безопасность региона, учитывая его географическую особенность.