Каковы перспективы отключения россиян от Интернета

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Может ли РФ остаться без Сети

Россия должна в кратчайшие сроки решить проблему на случай возможного отключения от Интернета из-за ЧС. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Есть ли у нас козырь в рукаве? И способно ли наше правительство обеспечить россиян доступом к Глобальной паутине даже если причиной сбоя будут не происшествия природного или техногенного характера, а вследствие санкций — разбирался News.ru.

«Перспективы отключения РФ от Интернета сейчас нет», — рассказал Жаров в интервью ТАСС.

Однако многие эксперты и депутаты склоняются к тому, что стране необходим законопроект об автономном Рунете, благодаря которому можно было бы противостоять внешним угрозам российским сетям.

По словам главы ведомства, Россия должна быть готова к тому, чтобы доступ к Интернету в случае возникновения ЧС был бы восстановлен крайне быстро.

«В этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия», — отметил Жаров.

Авторы законопроекта инициировали новеллу в связи с «агрессивным характером стратегии национальной кибербезопасности США». В ней, в частности, прописан принцип «сохранения мира силой». Кроме того, Москва обвинялась в совершении многих хакерских атак. Впрочем, как всегда, никаких доказательств причастности России к этому у Вашингтона не нашлось. Документ, внесённый в Госдуму, предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы.

Киселев Сергей/АГН "Москва"

Нереальный сценарий

По мнению заместителя директора аналитического департамента компании «Альпари» Натальи Мильчаковой, от Интернета Россию отключить нереально, да и пока никто не собирается это делать, если только у властей нет цели полной изоляции страны.

«Со стороны США такие действия невозможны, ведь в противном случае большие убытки понесут их Google, Facebook и другие интернет-гиганты, если им придётся покинуть российский рынок. Китай от Интернета не отключен, у него просто есть ограничение для пользователей на посещение ряда иностранных сайтов, есть свои «чёрные списки». Кроме того, китайские власти заставляют американские интернет-компании фильтровать экстремистский и антигосударственный, по мнению властей КНР, контент», — сказала Мильчакова.

Аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов склонен считать, что развитие негативного сценария в адрес России со стороны США, гипотетически, возможно. То есть нас могут при желании изолировать, запретив использовать свои магистрали и DNS, потому Россия и должна предпринимать шаги по подготовке к такому сценарию.

Вопрос готовности России к реализации, по его мнению, зависит от того, как быстро наступит критическая ситуация и наступит ли вообще.

«В тоже время населению страны нужно быть готовыми к тому, что качество российского Интернета будет катастрофически низким из-за того, в каком состоянии находятся все российские сервера и коммуникации между ними», — заявил Удилов.

АГН "Москва"

Эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова в беседе с News.ru подчеркнула, что сценарий отключения РФ от Интернета нереалистичен.

«Даже в случае таких попыток со стороны властей США этот прецедент не столько нанесёт ущерб России, сколько дискредитирует Америку», — отметила Прохорова.

Глобальная сеть строится на основе доверия. Это означает что система DNS работает на том условии, что все сервера пропускают и передают информацию, даже если они адресованы другой сети, сказала она. Информация находится не на одном сервере, их 13. Соответственно, удаление или отключение от одного никак не повлияет на работу Интернета, а лишь замедлит его, и то очень незначительно.

Прохорова считает, что будущего по северокорейскому методу для российского Интернета не будет, ведь нынешнее положение вещей в КНДР — внутренняя инициатива правящего режима, а не чьё-либо отключение. В КНДР доступа в Сеть для массового пользователя нет. При этом там есть свой собственный внутренний интранет — «Кванмён», созданный ещё в 2000 году.

«Сравнивать путь России с Северной Кореей, где пространство ограниченно 28 отредактированными сайтами, а для пользования компьютером необходимо его регистрировать в полиции — нежелательно», — заявила она.

К слову, Россия является поставщиком трафика для КНДР. Этим занимается еще с 2009 года компания «ТрансТелеком».

Аналогично и пример Китая с его программой цензуры «Золотой щит» для России нежелателен, уверена Прохорова. Да и речи сейчас об этом нет, речь идёт о создании резервных серверов, дабы в случае возникновения форс-мажоров иметь возможность поддерживать работу Сети в норме. Это превентивная мера, а не подготовка к отключению.

Никогда не говори никогда

Как отметил валютный стратег TeleTrade Александр Егоров, риск отключения России от Глобальной сети не равен нулю, но он и невелик.

«Если в качестве санкционного воздействия на российские госбанки рассматривалась мера их отключения от системы международных расчётов SWIFT, то почему бы в случае глобального военно-политического противостояния, не отключить потенциального врага с огромной армией хакеров от Глобальной сети?» — рассуждает Егоров.

Но это вариант, больше отвечающий апокалиптическому сценарию развития событий, в результате которого восстановление Интернета и всего другого, возможно, уже будет и не надо.

С учётом цифровизации экономики и всех процессов накопления, обработки и обмена информации, необходимо разработать меры, которые позволили бы быстро восстановить весь информационный комплекс страны в случае возникновения критической ситуации независимо от её причин, считает он.

«При этом сектор Рунета должен иметь возможности функционировать «автономно» и без взаимодействия с Глобальной сетью», — уверен Егоров.

Тогда уверенность, что именно этого отключения не произойдёт, станет выше. Просто потому, что эта мера не будет иметь ожидаемого негативного эффекта воздействия.