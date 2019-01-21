Как выбрать бюджетный и интересный отдых

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«Денежка» расскажет об экономии во время отпуска

Расходы на отдых можно сократить вдвое. Сделать это реально, как покупая путёвку в турфирме, так и отправляясь в самостоятельное путешествие. И на качестве отпуска это существенно не отразится. О способах сэкономить расскажет рубрика «Денежка».