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Как выбрать бюджетный и интересный отдых

Serge Haouzi/Xinhua/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]
«Денежка» расскажет об экономии во время отпуска

Расходы на отдых можно сократить вдвое. Сделать это реально, как покупая путёвку в турфирме, так и отправляясь в самостоятельное путешествие. И на качестве отпуска это существенно не отразится. О способах сэкономить расскажет рубрика «Денежка».


#отдых #отпуск #экономия
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