Российские компании «Транснефть» и «Роснефть» вновь публично обменялись упрёками. Поводом для них в очередной раз стал трубопровод «Дружба», шумиха вокруг которого не затихает и по сей день. По мнению транспортной монополии, «Роснефть» своими действиями наносит ущерб стране. В крупнейшей же нефтедобывающей корпорации посоветовали оппонентам говорить правду и успокоиться. К чему может привести этот спор — выяснял News.ru.

«Транснефть» против

В заявлении «Транснефти» подчёркивается, что позиция «Роснефти» по преодолению последствий загрязнения нефтепровода и «способствование распространению слухов о повторных загрязнениях» формируют негативную картину об отечественном чёрном золоте. Такова была слегка запоздалая реакция транспортного монополиста на информацию о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин посетил в ФРГ нефтеперерабатывающий завод «PCK». В ходе своей поездки топ-нефтяник выразил благодарность за принятые меры, позволившие избежать повреждение оборудования и остановку предприятия из-за поставок «грязной» нефти по «Дружбе».

Как отметили в «Транснефти», после начавшихся проблем с трубопроводом мощности «Роснефти» стали информировать о том, что осуществить оперативную проверку качества нефти не получится. Эксперты не исключали, что это могло быть связано с допрасходами, которые ударили бы по кошельку компании.

На проводимых совещаниях в Минэнерго, напомнили в «Транснефти», в поисках наиболее быстрого разрешения возникшей ситуации с «Дружбой» представители «Роснефти» выступали против любых практических шагов, требуя решить первоначально денежные вопросы.

Игорь Сечин Сергей Булкин/News.ru

При этом «Роснефть» не могла назвать подтверждённую величину претензий, уверяя, что они каждый день увеличиваются. Таким образом, затягивалось само решение вопроса. И это одна из причин, почему транспортировка по северной ветке «Дружбы» началась на три недели позже запланированного. Вызывает сожаление, что в роли нашего недоброжелателя выступает наш серьёзный партнёр — «Роснефть», — подчёркивается в заявлении.

В нём также отмечается, что во всех этих случаях «Роснефть» целится в «Транснефть», но неизменно попадает в саму Россию.

Позиция «Роснефти»

В «Роснефти» же считают, что по сложившейся ситуации у «Транснефти» нет никакого внятного плана мероприятий, благодаря которому можно было бы исключить возможные махинации с сырьём и попаданием «грязной» нефти в трубопровод. Доводы же «Транснефти» в нефтяной компании сочли неконструктивными.

Хотелось бы вместо неконструктивных комментариев увидеть внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьём в системе магистральных трубопроводов, — отмечается в заявлении «Роснефти».

При этом пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев дал советам представителям «Транснефти» — им следует успокоиться и говорить правду.

Лучший способ успокоить нервы — говорить правду. Никто не может понять, каким образом через «Лопатино» стало возможно отравление 5 млн тонн нефти. Это ноу-хау, — сказал Леонтьев РБК.

RosneftRu/facebook.com

Примечательно, что это уже не первый случай, когда обе компании спорят друг с другом. Месяцем ранее Сечин сообщил, что «грязная» нефть в «Дружбе» смогла нанести урон всей отечественной «нефтянке». «Роснефти» пришлось уменьшить поставки в связи с ситуацией, а Европа была вынуждена заместить поставки за счёт нефти конкурентов. Кроме того, Сечин ждёт, что «Транснефть» покроет убытки, которые понесла «Роснефть».

В ответ на это в «Транснефти» подчеркнули, что снижения экспорта нефти из-за трубопровода «Дружба» не было. Так, за пять месяцев текущего года экспорт вырос на 3,1 млн тонн, если сравнивать с аналогичными данными за 2018 год. Поэтому, по мнению транспортной компании, и «Роснефти» следует «оперировать цифрами, а не эмоциями».

К чему приведёт спор

На произошедшие разногласия уже успели отреагировать в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот спор корпоративным вопросом двух компаний.

Между тем то, что произошло с «Дружбой», для нас не ново. Ещё с конца 90-х подобные инциденты случались неоднократно. Одним из наиболее крупных стал пожар на НПЗ в Рязани. Он произошёл потому, что в нефти, поставленной на переработку, оказались посторонние взрывоопасные примеси. После этого Минэнерго ввело новые стандарты качества для поставляемой нефти, но впоследствии они не раз пересматривались.

В беседе с News.ru старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова подчеркнула, что в настоящее время чёткого понимания ситуации, которая происходит с нефтепроводом «Дружба», нет. Каждая из сторон тянет свою линию интересов, но общей картины по-прежнему не видно.

Апрельское происшествие с нефтью, загрязнённой в трубе, и реакции поставщика и получателя оказались во многом показательными: никто не хочет брать на себя лишнюю ответственность и расходы на вероятную очистку. Создаётся впечатление, что в данном случае нет ответственного за происходящее: и «Транснефть», и «Роснефть» хотят получать прибыль, но к форс-мажорам здесь не готовы. Анна Бодрова старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»

По её мнению, такие прецеденты могут нанести проекту ущерб накопительного характера, и тогда отечественные компании начнут нести реальные убытки.

В свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев склонен считать, что ситуация очень тонкая. Виновных в допуске «грязной» нефти в транспортную систему нашли, дело уже ведётся, по нему проходят 13 человек. А вот того, из чьего кармана буду выплачиваться компенсации, сейчас только предстоит определить.

Политический и макроэкономический вопросы решены, загрязнённая нефть откачена в специальные хранилища, часть вытеснена обратно в Россию, по трубопроводам запустили чистую нефть, репутационные потери остались в пределах минимальных ожиданий. Сейчас решается исключительно вопрос бизнеса. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets

Он подчеркнул, что, помимо перестройки внутренних процессов контроля качества, на которые потребуется время и ресурсы, торговые партнёры до сих пор ожидают обещанных компенсаций, и, чтобы не тянуть эту лямку одной, «Транснефть» пытается распределить ответственность за инцидент «по справедливости».

Сами по себе финансовые последствия лягут прежде всего на «Транснефть» — за качество поставок трубопроводной нефти отвечает именно она. Цифры ущерба пока полностью не подсчитаны, но его можно оценить в сумму от $200 млн до $500 млн, причем $100–150 млн компенсации придётся выплатить только одной Белоруссии, остальная сумма включает очистку трубопровода и компенсации другим пострадавшим странам-импортёрам, если они обратятся к властям РФ за компенсациями, пояснила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Однако наибольшие потери для страны не финансовые, а имиджевые: нанесён сильный удар по репутации России как поставщика качественной нефти.

Со своей стороны руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов считает, что репутационные издержки для России не будут долгими.

В целом на стороне получателей понимают, что инцидент носил характер несколько нелепого форс-мажора и всех неприятно удивил, так как просто никто не мог вообще такого ожидать, и что во второй раз повторение подобного сценария в будущем нереально. А последствия инцидента обрастают репликами, скорее всего, элементарно из-за стремления представителей каждой компании остаться максимально финансово и морально чистыми, на уровне рефлекса дистанцироваться от инцидента. Евгений Удилов руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс»

По мнению же эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, недавние выяснения отношений вряд ли смогут как-то повлиять на работу «Дружбы», так как нести убытки из-за словесной перепалки никто не собирается.

Собственно, несмотря на то что ситуация с «грязной» нефтью, которая попала в трубопровод «Дружба», казалась некоторое время назад разрешённой, компания PERN, управляющая участком по прокачке нефтепродуктов на территории Польши, приостановила подачу чёрного золота по трубе. News.ru выяснял в конце июня, к чему могут привести подобные действия польской стороны.

Кроме того, как сообщал в апреле портал News.ru со ссылкой на источники на нефтяном рынке, «Транснефть» отказала Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) в прокачке нефти через порт в Махачкале, несмотря на имеющийся действующий контракт на прохождение углеводородов через территорию РФ. Среди возможных причин называлась ограниченная техническая способность мощностей в Махачкале. Однако, по сведениям источников, российская транспортная монополия не смогла справиться с объёмами нефти на данном участке из-за увеличения поставок со стороны Казахстана и Туркмении.

Согласно информации Reuters, SOCAR была готова поставлять нефть через Каспий в Махачкалу, которая далее последовала бы в Новороссийск через мощности «Транснефти», задействованные в настоящее время производителями чёрного золота Туркмении. Так, нефтетрейдер Vitol уже начал осуществлять поставки углеводородов в Махачкалу.

Помимо этого, как удалось выяснить порталу News.ru, компания Vitol использовала слишком старые танкеры. В частности, в июне стало известно о том, что в порту Махачкалы взорвался танкер этого нефтетрейдера. Этот инцидент унёс жизни трёх человек. Находящаяся на борту нефть была из Туркмении и считалась «тяжёлой» — масса сернистых примесей удешевляла её состав.