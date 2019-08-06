Российские активы уверенно дорожают после раскрытия информации по новым американским санкциям, которые оказались гораздо мягче, чем ожидалось, и не должны помешать иностранцам инвестировать в ОФЗ. Но смогут ли ограничения Вашингтона в текущем виде, а также новый виток противостояния в торговых войнах оказать существенное влияние на российские и мировые рынки — выяснял News.ru.

Всё дело в том, что никаких новых санкционных «удавок» для России в подписанном Дональдом Трампом указе по делу Скрипалей фактически не содержится. И примечательно, что в пояснительной записке американского Минфина к этому пакету достаточно мало места занимает текст с самим набором подсанкционных сфер, зато потом огромным списком перечислены как раз финансовые инструменты, которых новые меры не коснутся.

Руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов пояснил News.ru, что американским банкам, например, не воспрещается участвовать не только в старых или новых размещениях бумаг рублёвого госдолга, но им по-прежнему можно будет содействовать и выпуску валютных облигаций российских госкомпаний.

И да, о ужас, американские финансовые структуры должны будут препятствовать рассмотрению заявок от России на получение помощи от международных финансовых и кредитных организаций. Напомните, когда в последний раз мы пользовались деньгами МВФ или ЕБРР? У нас вполне достаточно и собственных резервов в валютах и золоте. Евгений Удилов руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс»

Также у РФ нет проблем с наплывом как своих, так и международных инвесторов, которые готовы, покупая наши ОФЗ, еженедельно закрывать потребности российского правительства в заёмных средствах. Поэтому складывается впечатление, что приближённые Трампа сделали всё, чтобы не только максимально затянуть во времени с принятием этого пакета, но и полностью выхолостить его, сделать формально-бумажным, лишь бы соответствовал американскому закону, который обязывал исполнительную власть его принять, считает эксперт.

Влияния на рубль с этой стороны или не будет никакого, или оно будет даже положительное: новый пакет практически сводит на нет ожидания каких-либо ещё по-настоящему чувствительных для России мер.

Наложение же Трампом новых тарифов почти на весь китайский импорт — явление с эффектом временным, и на обвал мировых бирж здесь больше повлиял эффект неожиданного «удара из-за угла», а также два месяца безудержного роста индексов S&P и Nasdaq с самого начала лета.

Большинство инвесторов на рынках понимает, что эти тарифы нужны сейчас американскому президенту исключительно как инструмент, призванный надавить как следует на китайских партнёров по переговорам, чтобы они и дальше не затягивали процесс, — сказал Удилов.

В особенности необходимо достижение договорённостей по наиболее невыгодным для Китая моментам — таким, как защита интеллектуальной собственности, что сохраняет крайне удобную нишу для той же китайской электроники, во многом копирующей американские образцы. Понятно, что в итоге соглашение двух крупнейших мировых держав в течение года (до президентских выборов в США) будет заключено. Поэтому биржи ещё немного помучаются, как это было, например, в мае после аналогичного шага Трампа, затрагивающего более узкий круг товаров, а потом вернутся к росту и пойдут бить исторические рекорды.

Количество дешёвых заёмных денег от снижающего ставку Федрезерва и от держащих по-прежнему ставки на нуле Европейского ЦБ и Банка Японии более чем достаточно, считает Удилов, чтобы подпитывать и дальше спекулятивные настроения на биржах.

Guo Peiran/Global Look Press

За коррекцией же последует фондовое ралли к новым высотам, что поможет притоку денег и на биржи стран с развивающейся экономикой, в том числе и в Россию. А крайне низкие и нулевые ставки мировых центробанков заставят инвесторов лишь направлять ещё больше средств в российские ОФЗ — просто из-за их высокой доходности и не обращая внимания на состояние нашей экономики.

По оценке эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, новость о возможных новых тарифах потрясла мировые торговые площадки, поскольку множество участников рынка делали ставку на разрешение торгового конфликта между США и Китаем, пусть и в необозримом будущем.

После саммита G-20 лидеры стран — участниц организации подали сигналы надежды на мирный исход. Заявления ФРС США о смягчении базовой ставки позитивно отразились на ситуации в целом. Мировые фондовые индексы обновили исторические максимумы, при этом такие защитные активы, как золото и японская иена, оказались в фазе распродаж. Гайдар Гасанов эксперт Международного финансового центра

Сейчас же наблюдается совершенно иная картина. Китайская валюта преодолела ключевой уровень в $7 и закрепилась выше, что говорит о значительном ослаблении юаня и возможности ещё большего розжига торгового конфликта. При этой ситуации действия ФРС оказались растерянными на фоне тарифов.

Фондовые рынки крайне чувствительны к геополитическому фону и многие его участники просто не хотят брать на себя неопределённые риски, стремясь оказаться в числе первых, кто будет покидать полыхающую в торговой войне гавань. По сути, считает Гасанов, рынки отыграли на 70% новость о тарифах, поскольку оставшуюся часть спрогнозировать практически невозможно, и она находится в слепой зоне для многих инвесторов.

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев констатировал, что в скором времени стоит ожидать возвращения нерезидентов на рынок, чьи операции позволят нивелировать негатив от нового витка торгового противостояния США и КНР.

Пекин и Вашингтон обмениваются угрозами, что способствует падению сырьевых и развивающихся активов. Кроме того, дешевеет и доллар против золота и японской иены, которую воспринимают как некий защитный актив наравне с благородным металлом. Слабый доллар и незначительные антироссийские санкции позволили рублю занять третье место в рейтинге наиболее закрепившихся с начала года валют. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Между тем мировые цены на нефть оказались под серьёзным давлением ввиду опасений по поводу замедления темпов экономического развития стран на фоне торговых войн. Усилия стран ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка сводятся практически к нулю, поскольку они также сделали ставку на положительный исход торговых переговоров, приняв решение сократить добычу нефти согласно прошлым квотам на 1,2 млн баррелей в сутки.

Но нефть тоже далеко не упадёт, когда трейдеры на сырьевых рынках увидят временность влияния принятых мер на биржи и осознают, что среднесрочный расклад по мировой добыче, спросу и запасам ничуть не изменился за последнюю неделю–две, а слухи о схлопывании производства и о рецессии в том же Китае, не говоря уже обо всём мире, сильно преувеличены.