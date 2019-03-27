Тарифный коридор по ОСАГО, повышение до 20% ставки НДС, более поздний выход на пенсию, введение налога на самозанятых, рост МРОТ. Что ещё ждать россиянам в 2019 году? News.ru собрал для вас список изменений, которые произойдут в России уже в январе.

Повышение пенсионного возраста

С 1 января начинается поэтапное повышение пенсионного возраста. Этот процесс будет длиться в течение 10 лет — до 2028 года. В итоге пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет и 60 лет для женщин. Сначала изменения коснутся мужчин, родившихся в 1959 году, и женщин 1964 года рождения. Учитывая переходный период, они смогут выйти на пенсию во второй половине 2019-го и первой половине 2020-го соответственно (в возрасте 60,5 и 55,5 лет).

При этом право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех граждан РФ, кому оно было ранее предоставлено.

Кроме того, будут введены новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Теперь такое право получат женщины, стаж работы которых составляет 37 лет, и мужчины со стажем работы 42 года. Также право досрочного выхода получат многодетные матери.

Во время переходного периода будут функционировать федеральные льготы, действовавшие по состоянию на 31 декабря 2018 года. Воспользоваться ими смогут женщины при достижении 55 лет и мужчины в 60 лет.

Помимо этого, с 2019-го вводится «период охлаждения» с 1 декабря по 31 декабря текущего года. Граждане не смогут подать в Пенсионный фонд РФ заявление о переходе в выбранный НПФ или же в ПФР. Но в течение всего года гражданин может изменить решение и уведомить ПФР об отказе от смены страховщика — отказаться от ранее (до 1 декабря текущего года) принятого решения.

Также россияне на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте ПФР смогут отслеживать историю поданных ими заявлений и уведомлений.

Изменение ставки НДС

Ставка НДС с 1 января повысится с привычных 18% до 20%. При этом льготные ставки по налогу (0% и 10%) сохранятся. Новая ставка НДС будет также применяться в отношении товаров, отгруженных после первого дня нового года, независимо от даты заключения договора. Старой ставкой смогут воспользоваться только те, кто успеет реализовать товары до 31 декабря. Эксперты считают, что крупный бизнес не почувствует изменений. Наибольшие последствия коснутся небольших фирм и конечных покупателей в магазинах, так как увеличение ставки скажется на стоимости товаров, работ и услуг.

Рост стоимости электроэнергии

В Москве утверждены тарифы на электроэнергию на 2019 год. С 1 января и до 30 июля стоимость одного киловатт-часа подорожает до 5,47 рубля. Ранее москвичи платили 5,38 рубля. Такие изменения коснутся и жителей Троицкого, а также Новомосковского административных округов.

Антон Вергун/ТАСС

Также правительство Москвы утвердило повышение стоимости жилищных услуг. С 1 января изменения платы за коммунальные услуги останутся в рамках предельных параметров, которые были установлены кабмином России. Коммунальный платеж «пополнеет» на 1,7%.

ОСАГО

ЦБ РФ расширил тарифный коридор по ОСАГО на 20%, новые ставки могут начать действовать с 1 января. Сейчас эта «вилка» находится в диапазоне 3432–4118 рублей, новый диапазон может составить от 2746 до 4942 рублей. Для мотоциклов и мотороллеров верхнюю границу поднимут до 1407 рублей, а для машин юрлиц — на 5,7%. Будет введена более гибкая система коэффициента «возраст-стаж», насчитывающая 58 градаций вместо нынешних 4.

С 1 января водителям с несколькими коэффициентами бонус-малус присвоят единое наименьшее значение, которое будет более выгодным. Кроме того, КБМ теперь не будет обнуляться, если у водителя прерывался стаж. Юридическим лицам будет присвоен единый для всех транспортных средств автопарка КБМ.

Налог для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых вводится с 1 января 2019 года. Он продлится до 31 декабря 2028 года. Соответствующий закон 27 ноября 2018 года подписал президент России Владимир Путин. Данное нововведение коснётся Москвы, Московской и Калужской областей, Татарстана. Под действие закона попадают граждане, получающие доход от своей деятельности, но при этом работодателя у них нет, также они не привлекают наёмных работников по трудовым договорам. Налог для этой категории граждан составит 4% от дохода, если товары и услуги были реализованы физлицам, 6% — юрлицам.

Torsten Becker/imagebroker.com/Global Look Press

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России понизится в 1,5 раза. Изменения произойдут с 1 января — до $89 за тонну с $135,1 за тонну в декабре. Такие данные приводит Минфин.

Пошлина на сжиженный газ, а также на чистые фракции сжиженного углеводородного газа с 1 января обнуляется.

При этом пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $8,9 с $22,3. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла снизится до $26,7 за тонну, на тёмные — до $89.

Кроме того, пошлина на экспорт товарного бензина будет равна $26,7, прямогонного — $48,9.

Льгота за отдых

Россияне смогут получить льготу на отдых на территории страны стоимостью до 50 тыс. рублей. Ожидается, что подобным бонусом смогут воспользоваться более 100 тыс. россиян с 1 января. Кроме того, данной льготой имеют право пользоваться и работодатели для соответствующих организаций корпоративных выездов сотрудников. Ожидается, что в расходы на оплату труда будут включены затраты работодателя не только на отдых сотрудника, но и на отдых супруга/супруги, родителей, несовершеннолетних детей, а также детей до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Садовые товарищества

Садовые товарищества с 1 января обяжут открывать счета в банках, в которые будут поступать взносы их участников, а также производиться безналичная оплата работ и услуг. Предполагается, что такие меры снизят риски злоупотреблений руководства товариществ. Отныне передача налички председателю или же бухгалтеру товарищества попадает под запрет.

Экологический налог и сбор

С 1 января на территории страны увеличивается экологический сбор. Эти меры коснутся производителей упаковки: пластмассовой и пластиковой, а также лёгкой металлической. При этом тариф для первой категории увеличится в 2,7 раза, а для второй — более чем в восемь раз. Издержки производителя в итоге лягут на плечи конечного потребителя. Эксперты ожидают повышения цен на фасованные замороженные продукты, газировку и молочные продукты.

Экологический налог будет введён для организаций, ИП, а также физлиц. До января экологические платежи взимались в виде сборов, но не налогов.

Основания для уплаты нового налога — обстоятельства, негативно сказывающиеся на состоянии окружающей среды.

Под действие налога, в частности, попадёт:

сброс сточных вод, содержащих вещества из особого перечня, в водные объекты;

выброс стационарным объектом загрязняющих веществ в атмосферу;

размещение, хранение и захоронение отходов производства и потребления любого класса.

МРОТ

Размер МРОТ с 1 января будет увеличен до 11 280 рублей в месяц. Рост минимальной оплаты составит 117 рублей. Именно в таком размере установлен прожиточный минимум за II квартал 2018-го. Согласно нормам Трудового кодекса, МРОТ должен быть равен 100% прожиточного минимума. В мае 2018-го данное требование было исполнено.

Ставки по акцизам

С нового года увеличивается акцизный сбор на 10% за сигареты. Ожидается, что розничная цена пачки увеличится на 15% и более. Также впервые вводятся акцизы на курительные смеси для кальянов. Акцизный сбор на сигареты с 1 июля 2018-го составлял 1718 рублей за тысячу штук. Данные меры вводятся в качестве регулирования потребления табака населением.

Ставки акцизов на топливо вырастут приблизительно на одну треть.

Предлагается отменить пониженную ставку акциза в отношении вин и шампанского с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения. В этой связи будет установлена единая ставка акциза на вина и шампанские, производимые в РФ и привозные.

Mohammad Alhaj/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года будет обнулён акциз на тёмное судовое топливо. С 2022 года акциз составит 1000 рублей за тонну.

Российские производители парфюмерии и косметики будут уплачивать акциз за спирт, который используется в продукции. Планируемая ставка — 523 рубля за литр безводного спирта, 107 рублей — за литр денатурированного спирта.

Иностранцы на работе

С 16 января работодателям нужно будет тщательнее следить за трудовыми мигрантами, принятыми на работу. Необходимо будет удостовериться, что род занятий иностранного работника соответствует цели въезда, а также что иностранец своевременно выезжает из страны. За нарушение норм компании будут платить штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, должностные лица и ИП — от 45 тыс. до 50 тыс. рублей.

Новая уголовная ответственность

За отказ в найме работников предпенсионного возраста будет грозить уголовная ответственность. Это будет также касаться необоснованного увольнения предпенсионеров. Кроме того, эти меры распространяются на сотрудников, имеющих право раннего ухода на пенсию. За нарушение может грозить штраф до 200 тыс. рублей, до 18 месячных зарплат правонарушителя или до 360 часов обязательных работ.

Пособие по безработице для предпенсионеров

Предпенсионеры смогут рассчитывать на пособие в размере от 1500 до 11 280 рублей. Таким правом обладают те граждане предпенсионного возраста, которые так и не смогли устроиться на работу в течение года. Пособие можно будет получать не более 12 месяцев в течение полутора лет. Граждане, имеющие большой стаж, смогут получать выплаты на две дополнительных недели за каждый год выше стажа, но не более 24 месяцев в течение трех лет. Это относится к женщинам, имеющим трудовой стаж более 20 лет, и к мужчинам с трудовым стажем от 25 лет.

Диспансеризация и дополнительный выходной

Работники компаний при прохождении диспансеризации могут раз в три года оформить себе выходной с сохранением заработка. Для предпенсионеров предусмотрена диспансеризация раз в год, на её прохождение будет отведено два дня. Предварительно необходимо будет письменно уведомить работодателя и согласовать выбранный день.

Nikolay Titov/Global Look Press

Право многодетных на отпуск

Многодетные родители с 1 января получат право уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск тогда, когда им удобно. Согласовывать дни отпуска не требуется, нужно будет лишь уведомить работодателя об этом. Такой бонус получат родители трёх и более детей в возрасте до 12 лет.

Пошлина за покупки

По данным Евразийской экономической комиссии, с 1 января покупки, сделанные за границей на 500 евро и выше, станут облагаться пошлиной. Сообщается, что пошлины коснутся и россиян, пересекающих границу любым видом транспорта, в том числе и пешком. Также со следующего года вступит в силу ограничение на провозимый беспошлинно товар — 25 кг (ранее 50 кг).

Отмена госпошлины за регистрацию ИП

В России отменяется госпошлина за электронную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 1 января платить за это не нужно. Соответствующий указ в конце июля 2018 года подписал Владимир Путин.

Отмена налога на движимое имущество

С 1 января в России полностью отменяется налог на движимое имущество организаций, которое теперь не признаётся объектом налогообложения. Ранее движимое имущество юридических лиц освобождалось от налогообложения только в том случае, если в регионе был принят специальный закон. Если такового не было, то ставка налога составляла 1,1%. За отмену налога на движимое имущество активно выступали крупнейшие российские бизнес-объединения. Кроме того, закон содержит положения, направленные на расширение практики применения упрощённого порядка возмещения НДС и уточнение перечня документов, подтверждающих экспорт товаров.

Повышение налогов для ИП

Для индивидуальных предпринимателей с 1 января будут действовать фиксированные платежи: в ПФР — 29 354 рубля (26 545 рублей в 2018-м), ФФОМС – 6884 рубля (5840 рублей). При этом платеж в размере 1% с суммы превышения доходов ИП в размере 300 тыс. рублей сохраняется.

Упразднение льгот по взносам для УСН

Будут заморожены льготы по страховым взносам в 2019 году для УСН по ОКВЭД. С 1 января большинство юрлиц и ИП будут платить страховые взносы по общему тарифу в размере 30%. Ранее плата взносов происходила по пониженной ставке 20%. Льготы останутся у некоммерческих и благотворительных организаций — до 2024 года.

Повышение базы по страховым взносам

Меняются лимиты для исчисления взносов в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Сейчас взносы на обязательное пенсионное страхование работников организации начисляют по ставке 22%, пока выплаты не достигнут предельной величины. На выплаты, превышающие данную сумму, взносы в ПФР считают из тарифа 10%. С 1 января произойдёт новое повышение лимитов — предельная база по взносам в ПФР составит 1 млн 150 тыс. рублей, для ФСС лимит составит 865 тыс. Кроме того, произойдёт фиксация ставки страховых взносов в ПФР. Отныне временный тариф пенсионных взносов станет постоянным.

Александр Рюмин/ТАСС

Льготы по налогу на прибыль

С января компании не смогут экономить благодаря пониженной региональной ставке по налогу на прибыль. Теперь ставка может быть снижена лишь в том случае, если соответствующая норма предусматривается главой 25 НК РФ. В частности, ставка сохранится для участников региональных инвестпроектов. Сейчас льготами пользуются компании, занимающиеся также благотворительностью и работающие в сфере спорта. Ожидается, что льготная налоговая ставка будет повышаться постепенно.

Порядок возмещения НДС

В РФ с 1 января меняется порядок возмещения НДС для крупных компаний. Снижается порог по сумме перечисленных налогов с 7 млрд рублей до 2 млрд, уплаченных за три последних года. Достигнув подобного размера уплаченных налогов, организация вправе быстрее возместить НДС.

Бухгалтерская отчётность

Годовая бухгалтерская отчётность будет направляться только в Федеральную налоговую службу по ТКС. В бумажном виде представлять эти данные будет нельзя. Ранее отчётность сдавалась также и в Росстат.

Новые формы 2-НДФЛ и 3-НДФЛ

Изменится внешний вид справок по форме 2-НДФЛ. С 1 января представлять в ФНС и выдавать сотрудникам компании придётся разные справки, причём документ для работников сохранится в прежнем виде, а для налоговиков ожидаются существенные изменения.

Кроме того, бизнесмены на общем режиме впервые отчитаются по новой форме 3-НДФЛ за 2018 год, которая подразумевает отчётность на 13 листах вместо прежних 20.

Помимо этого, устанавливается новая форма декларации по земельному налогу. Декларацию за 2018 год придётся сдавать уже по новой форме.

Код товара

В чеках появится новый реквизит — «код товара». Данная мера необходима для маркированных товаров. Коснётся это онлайн-касс. Кроме того, Минфин предлагает для товаров, не подлежащих обязательной маркировке, указывать код товарной позиции по товарной номенклатуре Евразийского экономического союза.

ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Отходы производства

Планируется, что с 1 января будет запрещено захоронение отходов производства и потребления, в состав которых входят картон и бумага, шины и покрышки, стеклянная тара, а также упаковка и плёнка из полиэтилена. Поначалу будет действовать переходный период реализации «мусорной реформы», чтобы все 85 регионов РФ смогли плавно перейти на новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Для избежания резкого скачка тарифов за вывоз мусора регионы по согласованию с правительством смогут временно использовать действующие полигоны, но при условии, что они не представляют угрозы для экологии и здоровья людей.

Проезд в пригородных поездах

В Подмосковье стоимость проезда в пригородных поездах увеличится с 1 января. В течение всего года ценообразование пересматриваться не будет. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, с нового года тариф на проезд в электропоездах в пределах Москвы составит 36 рублей, а стоимость проезда одной зоны в Подмосковье будет равна 23 рублям.

Вывоз мусора

Вывоз мусора с 1 января и утилизация отходов станут коммунальной услугой. Её включат в платежи за ЖКУ отдельной строкой. Ожидается, что тарифы на вывоз мусора вырастут на 5% от общей суммы ежемесячных платежей за коммуналку. При этом новый порядок вывоза отходов начнет действовать в ряде регионов не сразу, а в течение года. Планируется, что стоимость этой услуги будет зависеть от типа помещения и количества людей, проживающих или работающих там.

Строительство дачи

При постройке или реконструкции дома в садоводческих некоммерческих товариществах и населённых пунктах дачникам будет необходимо информировать об этом местные власти и подавать соответствующие документы. Возводимый дом не сможет иметь свыше трёх этажей или разделяться на отдельные объекты недвижимости.

Рыбалка с ограничениями

В РФ с 1 января вступают в силу новые правила рыбалки. Будет действовать частичный запрет на вылов рыбы в водоёмах. Для регионов будет прописана своя суточная норма по количеству и виду вылавливаемых рыб и морепродуктов: для каждого рыбохозяйственного бассейна своя. Вылавливать можно не больше чем установлено нормой. Так, в Волжско-Каспийском бассейне норма составит: щука – по 5 кг, раки – не более 20 штук. В северном бассейне будет дозволено ловить в сутки до 100 кг трески, зубатки и камбалы.

Semen Likhodeev/Global Look Press

Маркировка ювелирных изделий QR-кодом

На всех бумажных бирках ювелирных изделий появятся QR-метки. Согласно информации, отображаемой на них, можно будет узнать, что это за изделие и откуда оно. Как заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, в дальнейшем появится и маркировка бриллиантов — по мере технологической готовности.