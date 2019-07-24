Пока россияне ждут от августа тепла, которого они не дождались в июле, последний месяц лета преподносит массу сюрпризов, обещая многое поменять в нашей устоявшейся жизни. Работающих пенсионеров, например, ждёт небольшая, но всё же прибавка к пенсии, номерные знаки автолюбители смогут получить в частных организациях, а зарегистрировать машину можно будет без походов в ГИБДД, прямо в автосалоне. К тому же для некоторых сделок с недвижимостью теперь не потребуется нотариус. Жизнь, кажется, налаживается. Подробнее — в материале News.ru.

Норма провоза в багаже фруктов и цветов

В России с 19 августа гармонизируется нормативно-правовая база в вопросах провоза пассажирами в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Согласно актуализации правил карантинного контроля, через госграницу можно будет провезти в страну не более 5 кг фруктов и овощей и не больше трёх букетов цветов без соответствующих фитосанитарных сертификатов. Для больших объёмов потребуются сопроводительные документы. Правила касаются почтовых отправлений, а также пассажиров всех видов транспорта, членов экипажей самолётов, вагонов-ресторанов, судов, пересекающих границу ЕАЭС.

Основная цель — наделить таможню полномочиями по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска, а также оптимизировать и усовершенствовать сам контроль.

Прибавка к пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии. Государство выделит каждому из них дополнительные 244 рубля. Такой категории пенсионеров не индексировали выплаты с 2016 года. Их можно увеличить только благодаря ежегодному индивидуальному перерасчёту. ПФР для этих целей учитывает продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Чем больше доход, тем выше сумма страховых взносов и количество индивидуальных пенсионных баллов.

Однако работающим пенсионерам, сумевшим за 2018 год накопить больше баллов, чем те три балла, из которых сейчас исходит правительство при перерасчёте пенсии, ждать повышения прибавки не стоит. При этом дополнительные баллы, как ожидается, будут посчитаны в следующем году.

Новые платежи по ЖКУ

С 4 августа в РФ в силу вступает закон о страховании недвижимости от чрезвычайных случаев. Соответствующий пункт появится в платёжках за ЖКУ. При этом жилищное страхование по-прежнему остаётся добровольным. Однако местные власти должны будут привлечь внимание населения к возможности пользоваться новыми услугами по страхованию жилья. Планируется, что развитие страхования недвижимости станет драйвером оценки работы губернаторов. Каждый регион сможет самостоятельно устанавливать свой перечень страховых рисков. В первую очередь речь идёт именно о тех стихийных бедствиях, которые присущи конкретному региону, а также о техногенных катастрофах, терактах и т.д. «Набор» рисков будет определять стоимость страховых тарифов. В среднем по стране страхование составит до 3 рублей за 1 кв. метр жилья.

Регистрация авто прямо у дилера

С 4 августа зарегистрировать транспортное средство можно будет через производителей или прямо в фирменном автосалоне после покупки. Эта мера избавит россиян от дополнительного визита в ГИБДД и стояния в очередях. Данное нововведение распространяется на новые автомобили, купленные у официальных дилеров.

Также в полиции разработан проект предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу одного окна.

Olga Sokolova/Global Look Press

Номерные знаки от частников

С 4 августа ГИБДД будет назначать сочетания букв и цифр для новых автомобильных номеров, а знаки штамповать станут аккредитованные частные компании. Предположительно, стоимость номеров не изменится, но последнее слово будет за ФАС. Предельный уровень тарифа с НДС на услуги по изготовлению регистрационных знаков на автомобили — 2000 рублей, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы — 1500 рублей, «транзитные» номера обойдутся в 200 рублей. Такая расценка будет действовать для частных изготовителей.

Сделки без нотариуса

С 1 августа некоторые сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимость будут проводиться без нотариального удостоверения. В частности, речь идёт о сделках при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по сделкам, связанным с имуществом, составляющим паевой инвестфонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда. В эту категорию попадают ещё и сделки по отчуждению земельных долей и по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение.

Таким образом, теперь без участия нотариуса участники долевой собственности смогут отчуждать её по договору в простой письменной форме.

Снижение пошлины на экспорт нефти

Пошлина на экспорт углеводородов из России с 1 августа уменьшится на $6,2, до $94,1. В июле тариф составлял $100,3 за тонну. Льготная ставка пошлины для ряда месторождений Восточной Сибири, Каспия и Приразломного месторождения остаётся на нулевом уровне в связи с новой формулой расчёта в рамках налогового манёвра.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла уменьшится до $28,2 за тонну, на тёмные — до $94,1. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $28,2, прямогонного — $51,7. Пошлина на кокс снизится до $6,1 (ранее — $6,5).

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Госпошлина ипотечных каникул

Россияне с 1 августа будут освобождены от уплаты государственной пошлины при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с реализацией права на ипотечные каникулы. В настоящее время госпошлина за изменения реестра равна 200 рублям.

Алкоголь под присмотром

Вводятся требования к складским помещениям и техническим условиям при хранении расфасованного в потребительскую тару алкоголя. Согласно утверждённым Минфином требованиям, с 21 августа склады должны быть использованы для приёмки, комплектации и учёта продукции. Помещения должны быть изолированы от служебных и подсобных помещений капитальными стенами или же временными перегородками. Также они должны быть оборудованы осветительным оборудованием и приборами, измеряющими температуру и влажность воздуха. Подобные требования обязаны соблюдать производители и оптовые продавцы. Меры не распространяются на пиво, сидр, медовуху, а также на склады крестьянских хозяйств и ИП, использующих их при производстве домашнего вина.

Закупки у единственного поставщика

В РФ совершенствуются некоторые положения в сфере культуры. Осуществлять закупки у единственного поставщика с 1 августа можно будет на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей (ранее — 400 тысяч). Годовой объём закупок не должен быть выше 5 млн рублей или превышать 50% совокупного годового объёма закупок заказчика. При этом бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупаться за счёт полученных в качестве дара средств, сюда относят пожертвования и завещания.

В частности, благодаря новшествам без проведения торгов можно будет закупать у авторов не только сами произведения и фонограммы, но и права на них.