Кадыров призвал не делать шоу вокруг списания долгов за газ

https://news.ru/storage/news/94778c2686efedc5ef8ae318361667cb/35a72fe9-2907-47cf-b6a1-2e23b33b4a3e_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Чечни Рамзан Кадыров

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что некоторые политики и СМИ поднимают неоправданный ажиотаж вокруг проблемы списания долгов за газ в республике.

По его словам, решение Заводского суда Грозного списать с жителей задолженности за газ по духу «отражает наличие устаревшей проблемы».

«У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться», — заявил он.

Кадыров призвал решать проблемы с неуплатой долгов в регионах, не ссылаясь при любом удобном случае на Чечню, руководство которой делает всё для улучшения качества жизни населения, информирует «Свободная пресса».

Ранее News.ru писал о том, что Чечня и Дагестан возглавили список злостных неплательщиков за газ. Задолженность жителей республик составляет 13,291 миллиарда рублей и 9,033 миллиарда рублей соответственно. В целом по стране только за 11 месяцев прошлого года задолженность россиян увеличилась на 7 млрд 800 млн рублей. Общий долг граждан России за газ достиг почти 38 млрд рублей.