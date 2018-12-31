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Кабмин установил нормативы продаж топлива на бирже

Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Правительство утвердило минимальные объёмы продаж на биржевых торгах бензина и дизельного топлива. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно тексту документа, норматив для бензина класса 5 составляет 10%, а для дизельного топлива класса 5 — 5% от объёма топлива, произведённого (оприходованного) налогоплательщиком за календарный месяц и (или) переданного ему организациями, которые оказывают услуги по переработке нефтяного сырья.

Нормативы распространяются на правоотношения, которые возникнут с 1 января 2019 года.

Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о том, что будет с ценами на бензин в 2019 году. Как писал News.ru, он спрогнозировал подорожание топлива на 1,7%. При этом Сечин отметил, что на этот процесс не повлияют акцизы и НДС.


#россия #топливо #правительство
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