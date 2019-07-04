Кабмин РФ поручил доработать вопрос о цене авиакеросина
Дмитрий Новиков
15:08, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/7e6811f0-9e56-11e9-9664-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Правительство России одобрило все рассмотренные 4 июля текущего года инициативы, в том числе поправки о корректировке демпферного механизма контроля стоимости топлива. Кроме того, кабмин поручил доработать вопрос о цене на авиакеросин, от которой рассчитывают размер демпфера.
Дано дополнительное поручение проработать вопрос о цене авиационного керосина, от которой будет считаться размер этого демпфера, — цитирует сообщение пресс-службы кабинета министров РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин призвал кабмин ускорить решение вопросов, касающихся цен на авиационный керосин и битум. Соответствующую просьбу он адресовал первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову, писал News.ru.