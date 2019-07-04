Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство России одобрило все рассмотренные 4 июля текущего года инициативы, в том числе поправки о корректировке демпферного механизма контроля стоимости топлива. Кроме того, кабмин поручил доработать вопрос о цене на авиакеросин, от которой рассчитывают размер демпфера.

Дано дополнительное поручение проработать вопрос о цене авиационного керосина, от которой будет считаться размер этого демпфера, — цитирует сообщение пресс-службы кабинета министров РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин призвал кабмин ускорить решение вопросов, касающихся цен на авиационный керосин и битум. Соответствующую просьбу он адресовал первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову, писал News.ru.

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