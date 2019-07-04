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Микрофинансовые организации (МФО), которые находятся вне реестра и выдают гражданам займы нелегально, должны нести уголовную ответственность. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он отметил, что внести соответствующие поправки в законодательство необходимо в связи с резким ростом потребительского кредитования в России. Сейчас к «чёрным кредиторам» применяется только административное наказание в виде штрафа. По...