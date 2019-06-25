Российское правительство не будет продлевать действие соглашения о заморозке оптовых цен на топливо. Сдерживать рост цен на уровне инфляции планируется за счёт демпфирующего механизма.
Как сообщает агентство
Таким образом, кабмин получит время на согласование всех необходимых параметров и определится с источниками финансирования.
Ещё один собеседник сообщил о состоявшемся совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, на котором согласовывались финальные параметры демпфирующего механизма.
В то же время нефтяники и правительство придерживаются договорённостей о том, что рост розничных цен на бензин и дизельное топливо будет оставаться на уровне инфляции.
Как ранее писал News.ru, обнародованный Росстатом показатель майского роста цен на бензин на 17,5% произвёл шоковый эффект и потребовал срочных разъяснений. Речь идёт об оптовых ценах производителей, а в рознице с начала года цены выросли на 2,3% в среднем по России, заявили в пресс-службе правительства.