https://static.news.ru/photo/1d875f70-9204-11e9-bfdc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российское правительство не будет продлевать действие соглашения о заморозке оптовых цен на топливо. Сдерживать рост цен на уровне инфляции планируется за счёт демпфирующего механизма.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах, законопроект о корректировке демпфера может быть принят Госдумой в срок до 25 августа, а заработать задним числом он должен уже с 1 июля 2019 года.

Таким образом, кабмин получит время на согласование всех необходимых параметров и определится с источниками финансирования.

Ещё один собеседник сообщил о состоявшемся совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, на котором согласовывались финальные параметры демпфирующего механизма.

В то же время нефтяники и правительство придерживаются договорённостей о том, что рост розничных цен на бензин и дизельное топливо будет оставаться на уровне инфляции.

Как ранее писал News.ru, обнародованный Росстатом показатель майского роста цен на бензин на 17,5% произвёл шоковый эффект и потребовал срочных разъяснений. Речь идёт об оптовых ценах производителей, а в рознице с начала года цены выросли на 2,3% в среднем по России, заявили в пресс-службе правительства.