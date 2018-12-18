Кабмин выделит регионам средства на модернизацию дорог

Правительство России выделит более 12 млрд рублей 27 регионам на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Субъекты РФ получат средства по госпрограмме «Развитие транспортной системы».
Наибольшая сумма — 8,1 млрд рублей достанется 14 регионам для реализации крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Девять субъектов получат 2,9 млрд рублей на ремонт и развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Пяти регионам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений будет выделено 623 млн рублей.
Новосибирская область получит 400 млн рублей на проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного партнёрства.
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому участки скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург будут платными до 2110 года. Альтернативный бесплатный проезд будет осуществляться по дороге М-10.