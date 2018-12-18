Кабмин выделит регионам средства на модернизацию дорог

https://news.ru/storage/news/195113ad8bbf99afb061d377b5d45c61/1444ab07-f3db-4b76-bb26-4f4b6c27389f_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Правительство России выделит более 12 млрд рублей 27 регионам на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Субъекты РФ получат средства по госпрограмме «Развитие транспортной системы».

Наибольшая сумма — 8,1 млрд рублей достанется 14 регионам для реализации крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Девять субъектов получат 2,9 млрд рублей на ремонт и развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Пяти регионам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных сооружений будет выделено 623 млн рублей.

Новосибирская область получит 400 млн рублей на проекты, которые реализуются с применением механизмов государственно-частного партнёрства.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому участки скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург будут платными до 2110 года. Альтернативный бесплатный проезд будет осуществляться по дороге М-10.