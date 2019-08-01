https://static.news.ru/photo/9655568c-b437-11e9-bd57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Правительственная подкомиссия по реализации инвестиционных проектов в августе рассмотрит заявку компании «Дальцветмет» на предоставление ей государственной поддержки в размере 762,6 млн рублей. Предприятие планирует направить субсидию на освоение месторождения золота «Наседкино» в Забайкальском крае.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заявил, что объём частных инвестиций в проект составляет 12,8 млрд рублей. Государственные средства нужны «Дальцветмету» на строительство линии электропередачи и подстанции.

Чиновник подчеркнул, что освоение «Наседкино» позволит создать 558 рабочих мест, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что компания «Газпром нефть» может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых в качестве льготы на разработку Приобского месторождения. Объём сэкономленных средств в течение ближайших 10 лет составит 13,5 млрд рублей в год.