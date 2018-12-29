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Кабмин продлил пилотный проект по tax free

Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Правительство России своим постановлением на год продлило срок реализации пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретенных в РФ товаров.

Документ расширяет перечень мест, где в торговых точках можно будет получить возврат. Воспользоваться услугой теперь можно будет в Москве, подмосковных Котельниках, Красногорске, Химках, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Ранее News.ru писал о том, что за время работы в России механизма tax free иностранцы оформили 47 тысяч чеков на общую сумму 4,7 млрд рублей. Введение tax free даёт значительное увеличение товарооборота, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.


#налоги #туристы
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