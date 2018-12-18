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Кабмин поможет Центру Хруничева рассчитаться с долгами

khrunichev.ru

экономика [ версия для печати ]

Правительство России предоставит научно-производственному центру имени М.В. Хруничева субсидию на выплаты по кредитам. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что Центр включается в перечень юрлиц, которым будут предоставлены субсидии в соответствии с положениями закона о федеральном бюджете на 2018 год, а также на плановый период 2019 и 2020 годов.

Средства предназначены для обеспечения затрат Центра, связанных с погашением кредитов и выплатой процентов по ним. В число кредиторов компании входит Внешэкономбанк.

Ранее News.ru сообщил, что Центр планирует достроить в текущем году восемь ракет-носителей «Протон-М», которые будут запущены в 2019-м. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что власти сделают все, чтобы спасти предприятие от банкротства.


#россия #СУБСИДИИ #правительство
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