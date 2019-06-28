https://static.news.ru/photo/6821d6f2-9a77-11e9-ab6e-fa163e074e61_1024.jpg Вице-премьер Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ намерено поддерживать инициативы компаний, занимающихся выпуском экологически чистой продукции. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

В настоящее время разрабатывается закон, который будет поддерживать инициативы компаний по выпуску экологически чистой продукции, — цитирует ТАСС Козака.

В пример вице-премьер привёл компанию «ФосАгро».



Как писал News.ru, российский производитель фосфорных удобрений «ФосАгро» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках удобрений в Индию на $1 млрд. В 2019–2020 годах отечественный производитель поставит в страну 2 млн тонн минеральных удобрений. Соответствующий контракт был подписан с индийским импортёром Indian Potash Limited (IPL).