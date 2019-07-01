https://static.news.ru/photo/8346d284-9c20-11e9-90c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство России предлагает выделить 760 млн рублей в 2020--2022 годах на предоставление субсидий предприятиям ОПК. Речь идёт о производителях станков, которым финансирование поможет погасить проценты по кредитам, полученным от российских кредитных организаций и госкорпораций «ВЭБ.РФ».

Размер субсидии не может превышать 300 млн рублей. Предоставление средств планируется осуществлять в размере 70% суммы фактических затрат организации на уплату процентов по кредиту, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Счётная палата не поддержала проект закона, подразумевающий предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, включая дотации на улучшение жилья для граждан с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности. Пояснительная записка к документу не содержит достаточного обоснования выбора конкретной категории россиян для новой меры поддержки.