Правительство России предлагает выделить 760 млн рублей в 2020--2022 годах на предоставление субсидий предприятиям ОПК. Речь идёт о производителях станков, которым финансирование поможет погасить проценты по кредитам, полученным от российских кредитных организаций и госкорпораций «ВЭБ.РФ».
Размер субсидии не может превышать 300 млн рублей. Предоставление средств планируется осуществлять в размере 70% суммы фактических затрат организации на уплату процентов по кредиту, передаёт
Ранее News.ru писал, что Счётная палата не поддержала проект закона, подразумевающий предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, включая дотации на улучшение жилья для граждан с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности. Пояснительная записка к документу не содержит достаточного обоснования выбора конкретной категории россиян для новой меры поддержки.