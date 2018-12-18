Кабмин ответил на жалобы транспортных компаний

https://news.ru/storage/news/eb25b29198b0f9b616265f90f2ccb919/0d3693ad-e12c-4aee-85cf-bfac9fd7ff45_850.jpg News.ru

Правительство поручило федеральным органам исполнительной власти проанализировать жалобы транспортных компаний на подорожание топлива, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Проанализировать, сколько в структуре продукции занимает перевозка, а в перевозке цена топлива, чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы», — цитирует «Прайм» зампреда правительства.

Политик отметил, что часто такие угрозы «звучат в качестве оправдания собственных решений».

Как ранее писал News.ru, подорожание топлива чревато ростом цен на товары повседневного спроса. Об этом в письме на имя премьера Дмитрия Медведева предупредили ретейлеры, поставщики продуктов питания и представители транспортно-логистических компаний.