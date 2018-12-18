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Кабмин ответил на жалобы транспортных компаний

News.ru

экономика [ версия для печати ]

Правительство поручило федеральным органам исполнительной власти проанализировать жалобы транспортных компаний на подорожание топлива, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Проанализировать, сколько в структуре продукции занимает перевозка, а в перевозке цена топлива, чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы», — цитирует «Прайм» зампреда правительства.

Политик отметил, что часто такие угрозы «звучат в качестве оправдания собственных решений».

Как ранее писал News.ru, подорожание топлива чревато ростом цен на товары повседневного спроса. Об этом в письме на имя премьера Дмитрия Медведева предупредили ретейлеры, поставщики продуктов питания и представители транспортно-логистических компаний. 


#топливо #правительство
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