Кабмин ответил на жалобы транспортных компаний

Правительство поручило федеральным органам исполнительной власти проанализировать жалобы транспортных компаний на подорожание топлива, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
«Проанализировать, сколько в структуре продукции занимает перевозка, а в перевозке цена топлива, чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы», — цитирует «Прайм» зампреда правительства.
Политик отметил, что часто такие угрозы «звучат в качестве оправдания собственных решений».
Как ранее писал News.ru, подорожание топлива чревато ростом цен на товары повседневного спроса. Об этом в письме на имя премьера Дмитрия Медведева предупредили ретейлеры, поставщики продуктов питания и представители транспортно-логистических компаний.