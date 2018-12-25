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Кабмин одобрил утверждённый капитал ВЭБу на 300 млрд рублей

government.ru

экономика [ версия для печати ]

Правительство одобрило утверждённый капитал государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Об этом говорится в соответствующем документе.

Согласно постановлению кабмина, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» будет докапитализована на 300 млрд рублей.

Как следует из документа, она будет получать капитал не заранее и в полном объеме, а по мере необходимости. В частности, при осуществлении кредитных операций на рынке у госкорпорации нет необходимости иметь предоставленный капитал — требуется соблюдать норматив достаточности капитала, а при приближении к пороговой величине будет возможно получить от Минфина дополнительные средства.

После окончательного оформления механизма докапитализации госкорпорация сможет приступить к проектному финансированию.

Как ранее писал News.ru, в конце ноября в «ВЭБ.РФ» началось создание информационно-сервисной платформы, которая необходима для выполнения функций координатора институтов развития.


#капитал #правительство #ВЭБ
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